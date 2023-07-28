«شنايدر إلكتريك» تسرّع تحقيق الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شنايدر إلكتريك، بالتزامن مع إصدار نتائجها المالية نصف السنوية، عن بلوغها منتصف الطريق في تحقيق أهداف برنامج البيئة والمجتمع والحوكمة الذي وضعته للفترة من عام 2021 إلى 2025، وذلك بنهاية الربع الحالي من العام الجاري.

وتضمن شنايدر إلكتريك من خلال تقييم وإعلان نتائج أدائها كل بضعة أشهر، التركيز المستمر والشامل لكل القطاعات فيها على تحقيق الأهداف الـ11 الدولية والـ200 المحلية لبرنامجها المؤسسي الطموح الذي تواصله لتعزيز الاستدامة. وشهدت فترة العامين ونصف العام من البرنامج توسعاً نوعياً في مبادرات تسهيل الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة، في مختلف المناطق التي تعمل فيها شنايدر إلكتريك.

وقد أسهم في تحقيق هذه المحطة المهمة في البرنامج النمو المتواصل لعوائده الإيجابية والجهود المستمرة لتقليل وتجنّب الانبعاثات الكربونية لدى شركاء شنايدر إلكتريك في القطاعين الحكومي والخاص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز