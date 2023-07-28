2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 559 مبايعة بقيمة 1.81 مليار درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 307.34 مليون درهم، و499 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.5 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ومبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 166 مليون درهم، والثالثة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 68 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 245 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 374.77 مليون درهم، منها 25 رهن أراضٍ بقيمة 134.94 مليون درهم، و95 رهن فلل وشقق بقيمة 239.83 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 122 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 33 مليون درهم. وتم تسجيل 110 هبات بقيمة 221.91 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 180.71 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 9.58 ملايين درهم.

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