ارتفاع إشغال المكاتب في أبوظبي إلى 92 % بالنصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية عن أحدث تقاريرها، والذي أظهر ارتفاعاً كبيراً في النشاط التجاري في سوق المكاتب في أبوظبي، خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت مستويات إشغال المكاتب في أبوظبي إلى 92%.

ووفقاً لدراسة سوق المكاتب في أبوظبي لصيف عام 2023، التي أجرتها شركة نايت فرانك، ارتفع متوسط الإيجارات في المناطق الحرة في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة الريم، بنسبة 31% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، لتصل إلى 1600 درهم للمتر المربع، وذلك نتيجة لزيادة الطلب من الشركات، التي تقوم بتوسيع عملياتها وندرة المساحات التجارية المتاحة.

وعلى مستوى السوق الفرعية حافظت إيجارات المكاتب من الفئة الأولى في منطقة الكورنيش/وسط المدينة (1800 درهم للمتر المربع) على ثباتها خلال الفترة نفسها، بعد أن ارتفعت بنسبة 4% منذ يناير 2020.

وقال أندرو لوف، الشريك ورئيس قسم أسواق رأس المال والخدمات الاستراتيجية والحلول لمشغلي الأراضي في الشرق الأوسط: «ارتفعت قيمة صفقات بيع المكاتب التجارية إلى 1.3 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مما يمثل زيادة بنسبة 220 % في عدد صفقات البيع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يجدر بالذكر أن ما يقارب 70 % من هذه الصفقات في عام 2023 جرت على جزيرة الريم، وجزيرة المارية، بإجمالي قيمة قدرها 919 مليون درهم، وذلك نتيجة لتوافر العروض ذات المستوى العالي، والتي لا تزال مطلوبةً بشدة».

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