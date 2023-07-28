«الجرافات البحرية» تنفذ مشروعاً لـ«أدنوك» بـ805 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية، أن «الإنشاءات البترولية الوطنية»، التي تمتلكها بالكامل، قد حصلت على خطاب ترسية من شركة «أدنوك البحرية».

وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أوضحت الشركة أن المشروع يتضمن إنشاء خط بحري بطول 125 كيلومتراً، يمتد من حقل اللولو إلى جزيرة زركو، بقيمة 805 ملايين درهم، متوقعة أن يكتمل المشروع في غضون 32 شهراً. وأكدت الشركة أن ذلك نجاحاً جديداً، يضاف إلى قائمة إنجازات لم تكن لتتحقق دون ثقة المستثمرين في أداء الشركة وخططها المستقبلية الرامية إلى المزيد من التوسع والنمو.

وكانت المجموعة نجحت في استثمار 290 مليون درهم في مشروعات طموحة خلال النصف الأول من العام الجاري وهو ما يعكس التزام الشركة الراسخ بتحقيق القيمة المستدامة للمساهمين، والتي تتضمن بشكل رئيسي الإرساء الجاف، وتحديث الحفارات الحالية، والمعدات الداعمة، إضافة إلى قطعة أرض بقيمة 40 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز