2.3 مليار أرباح «أبوظبي الإسلامي» في النصف الأول بارتفاع 61%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تسجيل نمو في صافي الأرباح بنسبة 61% في النصف الأول من العام 2023 ليصل إلى 2.3 مليار درهم مقابل 1.4 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022.



وقد بلغ صافي الربح في الربع الثاني من العام 2023 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 68% مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.



وتحسنت الإيرادات في النصف الأول من العام 2023 بنسبة 50% لتصل إلى 4.3 مليارات درهم مقارنة بـ 2.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، بفضل تنوع مصادر الدخل والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات.

وسجل المصرف نمواً في الدخل من مصادر التمويل بنسبة 75%، لتبلغ 2.9 مليار درهم مقابل 1.7 مليار درهم خلال ذات الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بنمو في التمويلات وهوامش ربح أفضل.

كما زاد الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 14%، ليصل إلى 1.3 مليار درهم في النصف الأول مقابل 1.2 مليار درهم مقارنة في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو بنسبة 15% في الرسوم والعمولات.



وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 31% لتصل إلى 150 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 115 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، مدفوعة بشكل أساسي بنمو بنسبة 14% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على الرغم من بيئة معدلات الأرباح المرتفعة وتشكّل الحسابات الجارية وحسابات التوفير حاليًا نسبة 66% من أرصدة الودائع.



وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 28% مقارنة بـ 30 يونيو 2022، ليصل إلى 182.2 مليار درهم في 30 يونيو 2023، ما يعزى بشكل رئيسي إلى نمو صافي التمويل وزيادة السيولة والأرصدة لدى البنوك المركزية ونمو محفظة الاستثمارات.



وارتفع إجمالي تمويل المتعاملين بنسبة 18% إلى 15.11 مليار درهم مدفوعاً بنمو التمويل للجهات الحكومية وهيئات القطاع العام والشركات والمؤسسات المالية بنسبة 14%، بينما سجلت محافظ تمويل الأفراد نمواً بمقدار 10%.



وبلغت القيمة الإجمالية للأصول غير المنتجة 8.6 مليارات درهم بتاريخ 30 يونيو2023 بالمقارنة مع 8.2 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وشهدت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات نمواً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة 28% نتيجة لارتفاع الإيرادات وازدياد معدلات المرابحة.



وارتفعت العوائد التشغيلية بنسبة 27%، بما يعكس عودة النشاط الاقتصادي وتحسن الدخل من مصادر التمويل.



وارتفع إجمالي تمويل المتعاملين بنسبة 14% ليبلغ 44.1 مليار درهم إماراتي نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي وتحسّن التوجهات في السوق، وعودة الزخم القوي في تنفيذ الصفقات. ودعم هذا الارتفاع الطلب من قبل الشركات الكبيرة وتسجيل متعاملين جدد للمصرف.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة، «سجلنا أداءً قياسيًا في النصف الأول من العام 2023، وحققنا صافي ربح قدره 2.3 مليار درهم إماراتي، وإيرادات قياسية بلغت 4.3 مليارات درهم، وهو ما أدى إلى تحقيق عائد على حقوق المساهمين وصل إلى 25%، ما يعكس نجاح نموذج أعمالنا المتنوع وقوة ومرونة المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات.

إن قدرتنا على بناء هذا الزخم القوي، جاء نتيجة لوضعنا المالي الراسخ وإدارتنا الحكيمة للمخاطر وتنويع الأعمال والتنفيذ الذكي لاستراتيجيتنا المدعومة باستراتيجية رقمية مبتكرة. وقد أدت جهودنا وتميز أعمالنا إلى تفردنا بنيل الفئة الماسية من جائزة الشيخ خليفة للتميز، وهي شهادة على قوة أدائنا المالي ونهجنا الرائد والمبتكر في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.



وفي النصف الأول من العام، نجحنا في التعزيز من حصتنا السوقية واستقطاب ودائع جديدة من خلال اجتذاب نحو 96 ألف متعامل جديد إلى مصرف أبوظبي الإسلامي ما يشير بقوة إلى تميز نموذجنا المصرفي

وقال ناصر العوضي الرئيس التنفيذي للمجموعة،»سجلنا خلال النصف الأول من العام 2023 نتائج قوية جسدت نجاحاتنا، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 61% على أساس سنوي، مدفوعًا بنمو الإيرادات بنسبة 50% وبزيادة حجم التعاملات وتحسن مستوى هوامش الربح، بفضل نمو تمويل العملاء.

وقد كان أداء كل من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات جيدًا بوجه عام، وتمثل ذلك في نمو الدخل وتحقيق عوائد مضاعفة.

وقد سمح لنا هذا الزخم على مستوى المجموعة المحافظة على رأس مال قوي وتحقيق عوائد عالية وجذابة للمساهمين. فعلى مستوى الخدمات المصرفية للأفراد، حافظ الإنفاق الاستهلاكي على قوته مع ارتفاع مبيعات البطاقات وتمويل المتعاملين.

أما قطاع الخدمات المصرفية للشركات، فقد شهد ارتفاعًا في إيراداته مقارنة بالعام الماضي. كما شهدنا زيادة في الإيرادات من غير مصادر التمويل مدفوعة بنمو من الرسوم والعمولات بنسبة 15% على أساس سنوي.

وقال محمد عبدالباري الرئيس المالي للمجموعة، تمكنّا خلال النصف الأول من العام 2023، من الحفاظ على زخم أنشطتنا التجارية والمالية حيث ارتفع صافي أرباحنا بنسبة 61% إلى 2.3 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من العام 2022، ما يعكس نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا المستقبلية، حيث يواصل المصرف الاستثمار في مبادراته الاستراتيجية لدعم مرحلته التالية من النمو.

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