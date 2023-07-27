«ناسداك دبي» ترحب بإدراج صكوك بـ 600 مليون دولار من «دار الأركان» السعودية

المصدر: دبي - البيان

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رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 600 مليون دولار من قبل دار الأركان المحدودة، الشركة الأكبر في مجال تطوير العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن إطار برنامجها لإصدار سندات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار، والمقرر أن ينتهي في عام 2029.

وبهذا الإدراج الجديد بلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة من قبل شركة دار الأركان في ناسداك دبي ملياري دولار.

وأعرب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، عن خالص تهنئته لشركة دار الأركان على برنامجها الجديد قائلاً: «بصفتها البورصة المالية الدولية في الشرق الأوسط تحرص «ناسداك دبي» على مواصلة تعزيز فرص النمو، وتمكين سوق يتميز بالشفافية والفعالية لمُصدري السندات المالية، مثل شركة دار الأركان، ونؤكد استمرارنا في مهمتنا الهادفة إلى تسهيل الوصول إلى المستثمرين الإقليميين والعالميين، وتمكين الشركات من زيادة رؤوس أموالها وتحقيق أهدافها المالية».

وقال آندي راهيجا، الرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان: «يسعدنا الاحتفال بإدراج صكوك بقيمة 600 مليون دولار في ناسداك دبي، ليصبح هذا الإصدار الثالث عشر لنا، والتاسع في إطار البرنامج، وهي شهادة على دعم مستثمرينا الدائم، ولدينا كل الامتنان لجميع من أسهم في تحقيق هذا النجاح البارز، حيث تعكس الثقة بدار الأركان التزامنا بالتميز، كما تعزز مكانتنا كوننا مطوراً عقارياً سكنياً رائداً في المملكة العربية السعودية. وبدعم من «ناسداك دبي» نحن واثقون بتحقيق أهدافنا المالية والتقدم بها».

وبهذا الإدراج الأخير تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية إلى 79 مليار دولار، منها 76 مليار دولار مدرجة في بورصة «ناسداك دبي» وحدها، الأمر الذي يؤكد نمو «ناسداك دبي» المتواصل منصة رائدة لإدراج الصكوك، والتي تحظى بأهمية قصوى في السوق المالية العالمية.

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