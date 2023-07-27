الاتحاد العقارية تتحول إلى الربحية بـ 17.7 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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تحولت شركة الاتحاد العقارية إلى الربحية بتحقيق 17.7 مليون درهم في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنة بخسائر صافية قدرتها 12.2 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق.

كما سجلت الشركات التابعة للمجموعة أيضاً ارتفاع في إيرادات العقود مع العملاء إلى 241 مليون درهم، وزيادة إجمالي الأرباح بنسبة 30% من 35 مليون درهم خلال عام 2022 لتصل إلى 46 مليون درهم خلال عام 2023.

وحققت الاتحاد العقارية صافي أرباح قدرها 5.4 مليون درهم في الربع الثاني من العام بارتفاع 30% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوع بالنمو المستمر في سوق العقارات، وارتفعت عائدات المجموعة من العقود مع العملاء إلى 241 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023.

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