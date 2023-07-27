«المركزي» يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 5.40 %

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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قرر مصرف الإمارات المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ربع نقطة مئوية، من 5.15 % إلى 5.40 %، اعتباراً من اليوم الخميس.

ويأتي القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس، رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25 % و5.5 % وهو الأعلى منذ 22 عاماً، بعد أن توقف مؤقتاً عن رفع الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً. ليمثل قرار أمس الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

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