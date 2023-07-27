«إنوفيشن هب» يطلق النسخة التاسعة من «مسرّع التكنولوجيا المالية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي؛ المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من برنامج «مُسرّع التكنولوجيا المالية»، الذي ينظم من قبل «إنوفيشن هب»، ويعمل البرنامج كونه محفّزاً للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يدعم مسيرة النمو والتوسع، ويعزز جهودها في إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية.

وستركز النسخة الحالية من برنامج «مُسرّع التكنولوجيا المالية»، والمقرر عقدها في سبتمبر المقبل على الابتكارات في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، وحلول الدفع المبتكرة والتسويق الفردي، وتجربة العملاء لتعزيز مستويات الثقافة المالية.

ونجحت الفعالية في استقطاب 20 شركة ناشئة هذا العام، والتي ستضمن مشاركتهم في البرنامج، وتمكنهم من الاستفادة من فرصة الوصول والتواصل مع أبرز الشركات المالية الرائدة في المنطقة والعاملة، ضمن قطاع الخدمات المصرفية والتأمين، كما يسعى البرنامج إلى تكثيف جهود الإرشاد وتعزيز أطر التعاون والتواصل مع المستثمرين، مما يمكنهم من تحقيق المزيد من النمو وتحويل تطلعاتهم إلى واقع ملموس.

وتضمنت قائمة الشركاء لهذا العام عدداً من الشركاء الرائدين في مجال الخدمات المالية: مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وبنك الإمارات دبي الوطني ومجموعة بريد الإمارات وبنك «إتش إس بي سي» وبنك موريشيوس المركزي وشركة فيزا ومجموعة زيورخ للتأمين، مؤكدين التزامهم بدعم الشركات الناشئة بمجال الابتكار.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب»: «لا يقتصر برنامج «مُسرّع التكنولوجيا المالية» على تعزيز الابتكار فحسب، بل يعمل على صياغة مستقبل القطاع المالي عبر تبني توجهات تحقق نتائج ملموسة، بالتعاون مع مجتمع الشركات الناشئة الموجودة في دبي. نحن ندرك التأثير الهائل للشركات الناشئة لإحداث نقلات نوعية ضمن المنظومة المالية والاقتصاد عموماً. ونتطلع للترحيب بأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات الناشئة في «إنوفيشن هب» وتمكينهم من تبني هذه التوجهات». ويضم «إنوفيشن هب» 686 شركة للتكنولوجيا المالية والابتكار.

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