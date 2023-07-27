36.8 مليوناً أرباح «إيزي ليس» في النصف الأول بارتفاع %18

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «إيزي ليس» العاملة في حلول التنقل، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023 للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث بلغت الإيرادات 139 مليون درهم، بزيادة 37.5% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول 2022، بينما ارتفع إجمالي أرباح الشركة 18 % على أساس سنوي إلى 36.8 مليونا.

كما أكدت الشركة، مؤخراً، توجهاتها لعام 2023 وتعديلها بالتزامن مع توقعات النمو للأسواق الإماراتية والسعودية والبحرينية، ورفعها من 37.5 % إلى 66 %. وخلال نفس الفترة، سجل صافي الربح 16.3 مليون درهم، مقارنة بـ 22.2 مليون درهم في الفترة المماثلة السابقة، متأثرة بشكل رئيسي بالتركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع الاستثمارات في تطوير ونشر حلول التنقل الجديدة التي تتوافق مع توقعات خطة النمو طويلة المدى.

وقال مطر اليبهوني، رئيس مجلس إدارة إيزي ليس: «يعزز أداء النصف الأول التزامنا بالاستدامة طويلة الأجل وقدرتنا على تحقيق الأهداف الطموحة الموضحة في خطتنا المستقبلية لعام 2025».

ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق التوصيل السريع في الإمارات من 2.11 مليار دولار في 2023 إلى 3.41 مليارات دولار بحلول عام 2028.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ليس: «مع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز بارز للتجارة الإلكترونية والذكية في المنطقة، تعمل إيزي ليس بشكل استباقي على معالجة فجوات الإمداد في مجال النقل اللوجستي لتوفير خدمات توصيل سريعة».

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