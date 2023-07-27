«أسترا تك» و«لايف فورم» تتعاونان لتقديم حلول الهوية الرقمية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت أسترا تك؛ المجموعة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، تعاونها مع لايف فورم؛ المزود لحلول الهوية الرقمية اللامركزية القائمة على الويب 3، لدمج تطبيق لايف فورم كارتون في تطبيق بوتيم بصفتها برنامجاً مصغراً.

وتسعى أسترا تك ومنصة لايف فورم إلى توسيع الشراكة في المستقبل بدمج تطبيق لايف فورم كارتون في تطبيق بوتيم، ما يتيح للمستخدمين إنشاء وجمع وسك الرموز غير القابلة للاستبدال للهويات البديلة المتميزة في منصة لايف فورم، والتي تم إنشاؤها بوساطة الذكاء الاصطناعي.

وقال عبدالله أبو الشيخ، مؤسس مجموعة أسترا تك الرئيس التنفيذي لتطبيق بوتيم: يسرنا التعاون مع منصة لايف فورم في إطار سعينا لإحداث نقلة نوعية في مجال التواصل وإدارة الهوية الرقمية، إلى جانب تقديم الدعم للمستخدمين بشكل غير مسبوق.

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