شراكة استراتيجية بين «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» و«إيه بي مولر»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»؛ المشروع المشترك بين شركتي مبادلة كابيتال و«ألفا ويف جلوبال»، لدعم تطوير سوق أبوظبي العالمي، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة «إيه بي مولر كابيتال بي/ إس»، وهي شركة تدير صندوق للبنية التحتية ذات القيمة المضافة، تركز في عملها على الأسواق ذات النمو المرتفع، وتعد جزءاً من «مجموعة إيه بي مولر».

يعزز هذا الاستثمار الجديد في صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة، التابع لشركة «إيه بي مولر كابيتال»، التزام «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» بتطوير نظام حيوي مالي مؤسسي من مقرها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي، علاوة على تطوير شراكة استراتيجية مع مستثمر ومشغل عالمي رائد في مجال البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وقال ماكسيم فرانزيتي وفاطمة النعيمي من «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»: «متحمسون لهذه الشراكة مع «إيه بي مولر كابيتال»، التي تضم فريق عمل من المستثمرين ذوي الخبرة المميزة في قطاع البنية التحتية في الأسواق الناشئة».

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