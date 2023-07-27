«الشارقة الإسلامي» ينظم ورشة «إضاءات قيادية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظم مصرف الشارقة الإسلامي أخيراً، ورشة متخصصة بعنوان «إضاءات قيادية» لموظفيه وموظفي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، مساهمة منه في تمكين المشاركين بالمهارات المتعلقة بالقيادة والعمل الجماعي.

وتضمنت الورشة تسعة محاور كتعريف القيادة والقائد، وبيان أهمية القيادة، والفرق بين الإدارة والقيادة، وتكوين القائد (كن قائداً)، ومهارات الثقة بالنفس، وصفات ومهارات القائد، ومستويات القيادة، وفنون القيادة.

وقال مقدم الورشة خلف عبدالله خلف، رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة بمصرف الشارقة الإسلامي: يحرص المصرف على تنظيم المبادرات المجتمعية التي تعزز روابط الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتساهم بدورها في تسهيل التواصل البناء بين الموظفين في القطاعين لتحقيق أقصى قدر ممكن من تبادل الأفكار والخبرات والتواصل المثمر لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة.

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