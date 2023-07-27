إينوك تختتم سلسلة من ورش العمل حول استراتيجية الأعمال ومستقبل الطاقة

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت مجموعة إينوك؛ الشركة العالمية بمجال الطاقة، سلسلة من ورش العمل الرامية إلى الارتقاء بأداء الأعمال، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع. وشكّلت الورش منصةً مفتوحةً لأصحاب المصلحة في القطاع، بما في ذلك قطاعات الأعمال المختلفة ضمن إينوك، نوقش فيها آفاق عمل المجموعة، ومستقبل قطاع الطاقة، والحلول المتاحة لتحسين تجربة العملاء.

ومن خلال ورش العمل التي انعقدت في فندق جميرا أبراج الإمارات على مدى ثمانية أيام، وشملت 6 قطاعات، استضافت إينوك 200 مشارك من المجموعة، وعدد من المتحدثين من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة مستقبل القطاع وسبل مواءمة أعمال المجموعة مع رؤية الإمارات 2031. وخلصت ورش العمل التي استمرت لخمسين ساعة إلى 28 حلاً وفكرة نهائية من مختلف قطاعات الأعمال في مجموعة إينوك.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نجدد التزامنا بالمساهمة في التحول الذي يشهده قطاع الطاقة مع مواصلة تعزيز قدراتنا التنافسية، انسجاماً مع مسؤوليتنا وأهدافنا الاستراتيجية. وتركّز ورش العمل على البحث في تحديات القطاع، وسبل تعزيز العمليات، لضمان تميّز الأعمال، وتحفيز التنويع الاستراتيجي، وتسريع مسار التحول الرقمي لتلبية متطلبات الطاقة المتنامية في دولة الإمارات. وخلال ورش العمل، عرضت قطاعات الأعمال المختلفة في مجموعة إينوك استراتيجيات الأعمال وخطط العمل الخاصة بها، والتحديات التي يجب التغلب عليها، وسبل الحد من المخاطر الناشئة.

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