انخفاض هجمات برامج الفدية في الإمارات 9.5 % من الربع الأول إلى «الثاني» 2023

المصدر: دبي- البيان

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تواصل برامج الفدية تهديد أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وعلى مستوى العالم بصفة عامة. وخلال العام 2022، بلغ متوسط حجم الخسائر المترتبة على هجمات برمجيات الفدية 4.54 ملايين دولار (وفق تقرير اختراق البيانات الذي أعدته شركة «آي بي إم»).

وتمكنت حلول كاسبرسكي من اكتشاف ما يزيد على 74.2 مليون محاولة هجمات برامج الفدية (أي بزيادة قدرها 20 % مقارنة بالعام 2021). ومع أن بداية 2023 شهدت انخفاضاً في عدد هذه الهجمات، لوحظ أن بعض المناطق سجلت اتجاهاً تصاعدياً في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. وبناءً على بيانات «شبكة كاسبرسكي الأمنية»، شهدت الإمارات انخفاضاً بمحاولات هجمات برامج الفدية بنسبة 9.5 % من الربع الأول إلى الثاني 2023. ونجحت حلول كاسبرسكي في حظر جميع هذه المحاولات.

وبمعزل عن الآليات المختلفة، فقد أصبحت برامج الفدية أكثر تعقيداً وتركيزاً؛ إذ يستهدف مهاجمو برامج الفدية جميع أنواع المؤسسات، بدءاً من مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية، وحتى مقدمي الخدمات والمؤسسات الصناعية. وفي بداية 2023، حافظت مجموعة برامج الفدية LockBit الأكثر انتشاراً في العالم، على المرتبة الأولى بين نظيراتها الخمس الأولى الأكثر نفوذاً وإنتاجاً لبرامج الفدية. وعلى مستوى الأدوات والبرامج، تم استبدال REvil وConti بـ Vice Society و BlackCat. وكانت من بين مجموعات برامج الفدية الأخرى التي احتلت المراكز الخمسة الأولى في بداية 2023، المجموعتان Clop وRoyal.

وقال ديمتري غالوف، رئيس فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي في روسيا: «تواصل مجموعات برامج الفدية في جميع أنحاء العالم تحسين تقنياتها، حيث تنطلق من 3 عوامل رئيسية. ويتعلق الأول باحتمال التعرض للفشل عند مهاجمة جهة معينة، بينما يتمثل الثاني في حجم الفدية التي يمكنهم الحصول عليها. أما العامل الثالث والأخير فهو أنهم دائماً يحددون الصعوبة الفنية للهجوم بحد ذاته. وإذا لم يتماشَ أي من هذه المعايير مع خطط المهاجمين، فإنهم يعيدون النظر في خطط هجماتهم. وقد يساعد تثبيت حلول أمنية فعالة للتخلص من مخاطر مجموعات برامج الفدية عن المؤسسة، الأمر الذي يجعل منها استثماراً ضرورياً».

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