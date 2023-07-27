مركز جمارك حتا يتعامل مع 46.96 ألف شاحنة في 6 أشهر

المصدر: دبي – البيان

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كشفت جمارك دبي في إحصاءات حديثة أن مركز جمارك حتا يتعامل يومياً مع أكثر من 260 شاحنة محملة بالبضائع في معظمها مواد غذائية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46965 شاحنة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار حميد الرشيد مدير إدارة المراكز الجمركية البرية إلى أن الزخم السياحي الكبير الذي تشهده دبي، والذي تجاوز مرحلة ما قبل أزمة كورونا في أعداد الزوار والسياح رفع عدد المركبات، التي تعامل معها المركز إلى 365448 مركبة، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث يمثل المركز نقطة عبور دولية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان الشقيقة، ويقوم المركز بدور كبير في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دبي وسلطنة عُمان الشقيقة.

وكان أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة قد وجه خلال زياراته الدورية الصباحية والمسائية للمركز بضرورة تحقيق أفضل النتائج على صعيد الاستفادة من القدرات المتطورة لأجهزة المسح والتفتيش الذكية، والعمل على تطوير هذه القدرات، التي تعزز كفاءة عمليات التفتيش عبر استخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، وكذلك فتح مسار إضافي لتسريع حركة المسافرين.

تسهيلات

وأكد حمد محمد كاجور مدير أول مركز جمارك حتا الحدودي أن التسهيلات التي يتم تقديمها للتجار والشاحنات، عبر المنفذ تعكس الرؤية الاستراتيجية لجمارك دبي في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز انتعاش القطاع السياحي، من خلال استخدام النظام الإلكتروني لإنجاز المعاملات الجمركية، واستخدام المركز أحدث الأجهزة لفحص الحاويات والسيارات الخفيفة بالأشعة السينية ويؤدي المركز دوراً رئيسياً في دعم سلاسل الإمداد، ورفد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الأساسية من المواد الغذائية ومواد البناء، ومن أبرز البضائع التي يتم نقلها براً عبر المركز الخضراوات والفواكه، العطور، الأدوات الكهربائية، الإلكترونيات، المواد الغذائية، المشروبات الغازية، العصائر، الألبان، الرخام، السيراميك، السيارات والمحركات، الآلات الثقيلة، والإسمنت.

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