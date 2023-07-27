«كيزاد» تدشن مشروعاً لتطوير البنية التحتية في مصفح «أيكاد 1»

المصدر: (أبوظبي – وام)

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في الإمارات، أنها بدأت أعمال صيانة وتجديد شبكة الطرق والمرافق في منطقة كيزاد مصفح (أيكاد1)، على مساحة 40 ألف متر مربع. وتبلغ تكلفة المشروع 55 مليون درهم، ويتضمن أعمال صيانة وتجديد شبكة الطرق الداخلية بطول 23 كيلومتراً في (أيكاد1)، بالإضافة إلى توسعة التقاطعات، وتجديد علامات الطرق وتحسين الإضاءة، وتطوير الحدائق وبناء مواقف للحافلات.

وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين تدفق الحركة المرورية، وتسهيل حركة البضائع من وإلى المنطقة، ولضمان سلاسة سير العمل وسرعة إنجاز المشروع، سيتم تنفيذ مشروع تطوير المنطقة، بالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية والشركات العاملة في المنطقة.

وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، مع مراعاة عدم التسبب في أي تحديات تنظيمية. وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيزاد: «نسعى من خلال تطوير وصيانة أنظمة ومرافق شبكة الطرق في مصفح إلى تطوير شبكة نقل ومواصلات بمواصفات عالمية».

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