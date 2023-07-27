تعاون بين «هب 71» و«ويو بنك» لتحسين العمليات المصرفية

المصدر: أبوظبي - (وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «هب 71» Hub71، عن شراكة استراتيجية مع «ويو بنك» Wio Bank، تهدف لتطوير التجربة المصرفية لمؤسسي الشركات الناشئة في العاصمة الإماراتية أبوظبي وتم تصميم منصة Wio Bank لدعم عمليات الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت المنصة الشريك المصرفي الرسمي لـ Hub71، مما يتيح أمام مؤسسي الشركات الناشئة الاستفادة من فرص التوجيه والإرشاد والتسويق التجاري التي تدعم إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة المبتكرة في أبوظبي.

وتسعى Hub71 و Wio Bank إلى تبسيط العمليات المصرفية على الشركات الناشئة في أبوظبي لتسهيل وصولها إلى التمويل والمنتجات المصرفية الأساسية التي تدعم نمو الأعمال التكنولوجية المبتكرة وتطويرها في مراحلها المبكرة.

وستحظى الشركات الناشئة في Hub71 أيضاً بإمكانية الوصول إلى شبكة Wio Bank من الخبراء المتخصصين للحصول على التوجيهات والمشورة الاستراتيجية لدعم نمو أعمالهم التجارية وتطويرها، وهو الأمر الذي سيمكن المؤسسين من التعامل بشكل أفضل مع التحديات الفريدة واتخاذ قرارات أكثر استنارة، بالإضافة إلى تمكين فرص جديدة للنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز