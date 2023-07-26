البنوك المركزية الخليجية ترفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

المصدر: دبي - البيان

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لحقت البنوك المركزية للدول الخليجية التي تربط عملاتها المحلية بالدولار، بالاحتياطي الأمريكي الذي رفع أسعار الفائدة اليوم الأربعاء ربع نقطة مئوية لنطاق بين 5.25 % إلى 5.5 %، إلى أعلى مستوى في 22 عاماً.

الإمارات

قرر مصرف الإمارات المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 5.15 % إلى 5.40 %، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 27 يوليو 2023.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

الكويت

ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25 % من 4 %، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية.

البحرين

وقال مصرف البحرين المركزي الأربعاء إنه قرر وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25 % من 6 %.

وأضاف أنه قرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 25 نقطة أساس إلى ستة بالمئة من 5.75 % والإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغيير عند 6.75 %.

قطر

كما قرر البنك المركزي القطري رفع أسعار الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس.

السعودية

كما قرر البنك المركزي السعودي، رفع أسعار الفائدة 0.25 % إلى نطاق 6 % و5.5 % .

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