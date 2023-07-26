غرفة دبي العالمية تعزز توسع شركات الإمارة في الأسواق الدولية

المصدر: وام

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دشنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية بعنوان "سلسلة التوسع العالمي" لدعم النمو الدولي للشركات المحلية، وتعزيز توسع شركات الإمارة في الأسواق العالمية.

وتندرج الفعالية ضمن مبادرة "دبي جلوبال"؛ حيث توفر مساراً لدعم لقاءات الأعمال، وأبحاث الأسواق حول الجدوى وسهولة الوصول،بالإضافة إلى مساعدتهم في التوسع للأسواق العالمية من خلال التصدير والاستثمار.

وبالتركيز على الشركات ذات القدرات والكفاءات التصديرية، جمعت الفعالية 32 شركة من قطاعات مختلفة تشمل المأكولات والمشروبات، والبناء والتشييد، والرعاية الصحية، وتصنيع مواد البناء. واستعرض ممثلون عن المؤسسات الشريكة، مثل البنوك ومزودي خدمات تأمين الائتمان، حلول تمويل التجارة وائتمان الصادرات لمساعدة الشركات في التغلب على التحديات المالية التي تحول دون انخراطها في عالم التجارة الدولية.

وفي إطار تعليقه على المبادرة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تقود غرفة دبي العالمية مبادرة "دبي جلوبال" الرامية لتسريع جهود استقطاب الاستثمارات وتوسع الشركات من دبي إلى العالم، حيث نركز على تحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"؛ برفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة من 1.4 تريليون إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026".

وأضاف لوتاه قائلاً: "هدفنا من إطلاق هذه المبادرة تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بجهودنا ومبادراتنا ودورنا في خدمة مصالحه، ومساعدته على دخول أسواق جديدة، ونؤمن بأن "سلسلة التوسع العالمي" ستلعب دوراً جوهرياً في دعم هذه الجهود، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقطة انطلاق للتوسع في الأسواق العالمية".

وتماشياً مع مبادرة "دبي جلوبال"، تتعاون "سلسلة التوسع العالمي" مع الشركات التي تسعى إلى تعزيز نطاق أعمالها، حيث تعرفه ابالفرص المتاحة أمامها من أجل دعم صادراتها.

كما ناقشت الفعالية توجهات السوق المستهدفة واستراتيجيات التوسع، مع تسليط الضوء على الدعم الميداني الذي توفره غرفة دبي العالمية، وكذلك دعم الأعمال والأنشطة التجارية في الأسواق الرئيسية من خلال المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة.

يشار إلى أن غرفة دبي العالمية تركز على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.

وتدعم الغرفة رؤية دبي للتوسع في الأسواق العالمية الواعدة، وإقامة شراكات اقتصادية جديدة، ودعم الشركات المحلية في تحقيق النجاح عالمياً، بالإضافة إلى استقطاب المواهب الواعدة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

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