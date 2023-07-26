«مراكز التسوق» تواصل منح جوائز كبرى بمفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي عن الفائز الثاني في حملتها «تسوق واربح سيارة» خلال مفاجآت صيف دبي. ومن بين الآلاف من المشاركين، فاز الوافد الهندي سونو في جاكوب بالجائزة الكبرى وهي سيارة نيسان إكس - تريل الفاخرة.

وعبر سونو في جاكوب عن سعادته قائلاً: «أنا متحمس للغاية لفوزي بسيارة نيسان إكس - تريل. لقد كنت أنتظر بشغف حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي، وأنا سعيد جداً لأنه تم مكافأتي بهذه الطريقة الاستثنائية. لا استطيع الانتظار لأخذ عائلتي في بعض الرحلات الممتعة على الطريق في سيارتنا الجديدة».

ولا تزال هناك فرصة للمتسوقين لربح سيارة الأحلام. حيث تمنح حملة «تسوق واربح سيارة» 4 سيارات فاخرة أخرى. للمشاركة والحصول على فرصة الفوز، يجب على المتسوقين إنفاق بحد أدنى 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة.

ومن المقرر أن تقام السحوبات المقبلة خلال التواريخ 6 أغسطس، 20 أغسطس، 27 أغسطس و3 سبتمبر.

وتعتبر حملة «تسوق واربح سيارة»، التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي، من أبرز الحملات التي شهدتها إمارة دبي، أخيراً، إذ لفتت انتباه المتسوقين بوعدها بالجوائز الرائعة. أيضاً أضافت فرصة الفوز بسيارة نيسان إكس - تريل الفاخرة، رغبة المتسوقين في الانضمام إلى الحملة. تعتبر الحملة فرصة لا تفوت للمتسوقين في جميع أنحاء الإمارات للاستمتاع بأجواء التسوق الرائعة والفرصة المثالية للفوز بجوائز قيّمة.

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