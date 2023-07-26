119 % قفزة أرباح «الجرافات البحرية» النصفية إلى 881 مليون درهم

المصدر: البيان

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أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية، المجموعة المتخصصة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن قفزة في صافي أرباحها خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 881 مليون درهم، ما يعكس نجاح استراتيجية التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمال المجموعة، وإنجاز المزيد من المشاريع الكبرى.



وأظهرت النتائج المالية لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، للنصف الأول من عام 2023، تسجيلها أرقاماً قياسية ونمواً كبيراً في الإيرادات والأرباح الصافية، حيث وصلت إيرادات الشركة إلى 6.765 مليارات درهم، مقارنة بـ 3.546 مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة بلغت 3.219 مليارات درهم. وبلغ صافي أرباح المجموعة، 881 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري 2023، بزيادة 478 مليون درهم تشكل 119 % مقارنة بصافي الأرباح في النصف الأول من العام السابق 2022، الذي حققت فيه 403 ملايين درهم، ما يعكس تنامي الكفاءة التشغيلية الممتازة.



وتعكس تلك الأرقام والمنجزات الأداء القوي والتقدم المستمر في العديد من المشاريع الكبرى، مثل مشروع التطوير الشمالي، وهيل وغشا في دولة الإمارات، بالإضافة إلى اتفاقيات أرامكو طويلة الأجل (Aramco LTAs) في المملكة العربية السعودية.



وتجسد هذه النتائج الإيجابية، نجاح الشركة في الالتزام بتنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها المالية، مع التركيز على تحقيق القيمة المستدامة للمساهمين.

نهج التميز

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «تعكس هذه النتائج القوة التنافسية لمجموعتنا وقدرتنا على تحقيق النمو في أوقات التحدي. ويجسد النمو القوي في الإيرادات؛ القيمة التي نقدمها لعملائنا وثقتهم في قدرتنا على تنفيذ المشاريع الكبرى بنجاح».



وأكد أن نجاح الشركة يتسق مع نهج التميز في إدارة اقتصاد الإمارات وأبوظبي، بما يتطلبه من طموحات لا حدود لها، وتخطيط علمي وإصرار على التفوق والريادة، وتأكيد على أن التطور مسيرة مستدامة، وأن النجاح يستلزم مزيداً من النجاح.



وأشار إلى أن نهج الشركة في العمل مستمد من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وحرصهما على دعم الكوادر والكفاءات الوطنية واستلهام روح العصر والتأكيد على العمل بروح الفريق، وتحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف: «تواصل المجموعة توسيع تنوعها الجغرافي، حيث حققت 79 % من إيراداتها من الإمارات و21 % من السوق الدولية، والتي أبرزها السعودية ومصر. وتأتي هذه النتائج في أعقاب العديد من الإنجازات الرئيسة، بما في ذلك فوز المجموعة بمشاريع جديدة عدة خلال النصف الأول من العام».



وتابع رئيس مجلس إدارة المجموعة: «نحن ملتزمون بتحقيق النجاح الاستثنائي في جميع أعمالنا، ونحن فخورون بالنتائج المتميزة التي حققتها الشركة في النصف الأول من عام 2023، حيث يدل الأداء القوي الذي حققناه على النجاح الكبير لاستراتيجيتنا وعلى القيمة التي نقدمها للمساهمين ولجميع أطرافنا المعنية».



وأضاف: «ما تحقق على أرض الواقع إنجاز كبير، ولكنه متوقع لأنه وليد استراتيجية واضحة وطموحة وأفكار مبتكرة بناءة وإرادة لا تلين، وتخطيط لا يترك مجالاً للصدفة، وتوفير لكل مقومات العمل والنجاح والاهتمام بكل التفاصيل مهما صغرت».

وقال: «مع وصول الإيرادات إلى 6.765 مليارات درهم، بزيادة بلغت 3.219 مليارات درهم عن الفترة نفسها من العام السابق، نواصل تعزيز مكانتنا كواحدة من الشركات الرائدة في مجال التجريف البحري. وتعكس الأرقام القياسية التي حققناها في العام الجاري 2023 نمونا القوي والمتزايد، وتشير إلى الأداء القوي لمجموعة من المشاريع الكبرى».



وأردف: «لدينا أيضاً مجموعة متنوعة من المشروعات الجديدة المقبلة، بما في ذلك مشروع جزيرة الحديريات PDA، وهو يشمل أعمال التجريف والتسوية وتحسين التربة».



وأكد أن هذه المشروعات تعكس تفاني الشركة في تقديم خدمات ذات جودة عالية وتميزها في تقديم القيمة للعملاء ومقدار الثقة الهائلة التي اكتسبتها من أعمالها ونجاحاتها السابقة وخبراتها التي تتراكم يوماً بعد يوم، ورهانها الصائب على المستقبل وقدرة الكوادر الوطنية على التطور والتنافس والنجاح والتميز.

سياسات راسخة

وأكد المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية أن ما تحقق من إنجازات وأرباح نتاج طبيعي لسياسات واضحة راسخة للشركة، وأهداف طموحة تسعى لتحقيقها، وتوفير كل عوامل النجاح لمنظومة العمل المتكاملة لاستنفار كل الطاقات ودعم المواهب واستقطاب الكفاءات، ومواجهة التحديات بعقلية مرنة ابتكارية وإرادة صلبة وحلول غير تقليدية.



وقال: «النصف الأول من العام 2023 كان حافلاً بالأحداث الإيجابية للشركة، حيث حققنا تقدماً ملحوظاً في عدد من المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى فوزنا بعقود جديدة. كما شهدنا نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح الصافية، ما يعكس قوة استراتيجيتنا وتميزنا في التنفيذ والمتابعة والتقويم المستمر للنتائج المتحققة».



وأشار إلى أنه وبناءً على ما تحقق، من المتوقع أن تقدم الشركة المزيد من الإنجازات والقيمة المضافة للمساهمين في النصف الثاني من العام.



وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن ما تحقق ثمرة منظومة عمل متكاملة تتخذ من التخطيط والعلم منهجاً لها، مع الاستثمار في العنصر البشري، واستشراف آفاق المستقبل، والسعي للتفوق والصدارة لمواكبة النجاحات التي تحققها الدولة في المجالات كافة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.



وأضاف: «مع انطلاق النصف الثاني من عام 2023، أود أن أعبر عن فخري البالغ بالتقدم الذي حققناه حتى الآن. نحن ملتزمون في المجموعة بتقديم حلول البناء البحري المبتكرة والعمل الشاق لتلبية احتياجات عملائنا».



وواصل، قائلاً: «النجاحات التي حققناها في الأشهر الستة الأولى من العام تعزز مكانتنا كواحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الجرافات البحرية، نحن نقوم بتشكيل مستقبل صناعة البناء البحري في العالم، ومتحمسون أيضاً لبدء مشاريع جديدة عدة في الأشهر المقبلة».



وأضاف: «نحن نتطلع إلى المستقبل بثقة وأمل، ونسعى بكل طموح لمواصلة نجاحاتنا وتلبية احتياجات وتوقعات شركائنا، وندرك أن التميز يستلزم مزيداً من الابتكار والعمل والتنظيم والتخطيط، وهذا هو رهاننا الصائب بإذن الله وعهدنا الساعين إلى تحقيقه والوفاء به، لمزيد من الأرباح والتطور والتنمية المستدامة».

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