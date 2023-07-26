428 رخصة جديدة بمناطق التطوير الخاصة في دبي بالربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

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حققت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نمواً لافتاً بلغت نسبته 52% في عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2023 في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة.

وصرح المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، أن الدائرة تسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية في معدلات النمو التجاري في مناطق التطوير الخاصة بما يواكب توجهات إمارة دبي وأجندتها الاقتصادية، وذلك من خلال تهيئة المناخ التجاري والاستثماري للشركات للتوسع والنمو، ولتكون دبي الوجهة الأولى لرواد الأعمال من الأفراد والشركات.

وأوضح بالهول أن نتائج تقارير الربع الثاني الخاصة بإدارة الترخيص في دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، تؤكد حجم النمو في نتائج الأعمال على مختلف الأصعدة، تمثل في إصدار 428 رخصة جديدة في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها الدائرة بدبي بزيادة 52%.

ولفت إلى أن المدينة العالمية احتلت المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على أعلى معاملات الرخص المحلية بواقع 129 رخصة، تليها في المرتبة الثانية قرية جميرا الدائرية ومن ثم نخلة جميرا في المرتبة الثالثة.

وأشار الدكتور حمد رحمة الفلاسي مدير إدارة الترخيص بدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص إلى جهود إدارة الترخيص في تحقيق توجهات المؤسسة ورسالتها لتسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي في دبي من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تساهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة، لافتاً إلى نمو حجم المعاملات التي أنجزتها الدائرة في مجال الترخيص التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، ومنها ارتفاع نسبة الإقبال على معاملات الخدمات الحكومية التي تقدمها إدارة الترخيص لمتعامليها، حيث تم إنجاز 3515 معاملة مرتبطة بإصدار بطاقة الصحة المهنية، وعدد 1743 معاملة خاصة بإصدار إقامة عمل جديدة.

وعلى صعيد خدمات الرخص المحلية التي تقدمها إدارة الترخيص، فقد ارتفعت نسبة الإقبال على هذه الخدمات بمعدل 33% لتصل إلى 4051 معاملة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تجديد 1990 رخصة محلية وحجز 744 اسماً تجارياً جديداً خلال الفترة المذكورة، بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 89% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي والتي تمت خلالها حجز 393 اسمًا تجارياً فقط.

أما على صعيد المناطق الحرة، فقد أشار الفلاسي، إلى وصول إجمالي المعاملات الخاصة بالمناطق الحرة إلى 895 معاملة خلال الربع الثاني من العام الجاري كما تم حجز 165 اسم تجاري، وإصدار 158 موافقة مبدئية لرخص المناطق الحرة.

وأكد مدير إدارة الترخيص على جهود المؤسسة ممثلة بدائرة التخطيط والتطوير-تراخيص لتسهيل المعاملات والخدمات لرواد الأعمال والشركات والأفراد لتصبح دبي الوجهة الأولى للعمل والاستثمار

023 مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تجديد 1990 رخصة محلية وحجز 744 اسماً تجارياً جديداً خلال الفترة المذكورة، بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 89% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي والتي تمت خلالها حجز 393 اسمًا تجارياً فقط.

أما على صعيد المناطق الحرة، فقد أشار الفلاسي، إلى وصول إجمالي المعاملات الخاصة بالمناطق الحرة إلى 895 معاملة خلال الربع الثاني من العام الجاري كما تم حجز 165 اسم تجاري، وإصدار 158 موافقة مبدئية لرخص المناطق الحرة.

وأكد مدير إدارة الترخيص على جهود المؤسسة ممثلة بدائرة التخطيط والتطوير-تراخيص لتسهيل المعاملات والخدمات لرواد الأعمال والشركات والأفراد لتصبح دبي الوجهة الأولى للعمل والاستثمار.

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