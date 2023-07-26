«ديار» تباشر إنشاء 3 مشاريع في الفرجان بقيمة 300 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «ديار للتطوير»، الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، عن المباشرة بأعمال البناء لمشاريعها الـ 3 في منطقة الفرجان، وتشمل: «ميلينيوم تاليا ريزيدنسز» و«أماليا ريزيدنسز»، وسيتم الإعلان عن المشروع الثالث قريباً، وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع بنحو 300 مليون درهم، وستشمل عند إنجازها 3 مبان، توفر وحدات سكنية وشققاً فندقية، تحتوي على ما يقارب 371 وحدة متنوعة، تضم شققاً بغرفة نوم واحدة، وغرفتين وثلاث غرف نوم.

ازدهار

وقال أيمن الحمادي نائب رئيس أول– للتطوير لشركة «ديار»: «يُسعدنا الإعلان بدء أعمال البناء لهذه المشاريع المهمة في محفظة «ديار» في قلب منطقة الفرجان، التي تُعد من بين أكثر المجمعات السكنية ازدهاراً في دبي. إن بدء أعمال البناء لمشروع بهذا الحجم يُشكل دائماً محطة مهمة في مرحلة التطوير، إذ نحرص عند تعيين المقاول الرئيسي على اختيار أطراف ذات سمعة مرموقة، تملك سجلاً حافلاً بإنجاز المشاريع على الوقت ووفقاً لأعلى المعايير»، وتابع قائلاً: «تعكس هذه الخطوة المهمة التزامنا الثابت بإنجاز هذه المشاريع الثلاثة في الفرجان، ضمن المهلة الزمنية المحددة ووفقاً لمعايير عالمية، وكما هو حال جميع مشاريعنا، سنطلع المستثمرين على آخر المستجدات خلال مرحلة البناء».

مشاريع

وسيضم مشروع «ميلينيوم تاليا ريزيدنسز» شققاً فندقية مفروشة فاخرة تتولى إدارتها فنادق ومنتجعات «ميلينيوم». يقع المشروع في منطقة الفرجان، التي تُعد من أشهر المناطق السكنية وأكثرها حيوية في دبي، ومن المرتقب أن يرفع السقف في مجال الشقق الفندقية على صعيد المجمع السكني، وبذلك يُصبح عدد المشاريع السكنية، التي تُديرها فنادق ومنتجعات «ميلينيوم» أربعة مشاريع، بعد «ميلينيوم أتريا» الخليج التجاري و«ميلينيوم مونت روز» في حديقة دبي للعلوم و«ميلينيوم» البرشاء. وفيما يخص مشروع «أماليا ريزيدنسز» فسيتضمن وحدات سكنية عصرية وفسيحة ملائمة للعائلات، مؤلفة من غرفة نوم واحدة أو اثنتَين أو ثلاث غرف، كما سيوفر المشروع وسائل الراحة والرفاهية للسكان، تشمل مسبحاً وبركة سباحة للصغار، وملعباً للأطفال إلى جانب نادٍ رياضي. يُشار إلى أن هذه المشاريع تقع في نقطة مميزة بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، على مقربة من وسائل النقل العام، ويسهل الوصول منها إلى الأحياء التجارية وأهم المعالم السياحية في دبي، كما يسهل الوصول من منطقة الفرجان إلى أشهر مراكز التسوق في دبي، إلى جانب المدارس والجامعات والمستشفيات، ومرافق الرعاية الصحية، والوجهات الترفيهية والشواطئ والحدائق وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز