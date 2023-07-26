أرباح "دو" تقفز 25% في النصف الأول وتتجاوز 767 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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قفزت أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" 25% إلى نحو 767.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع أرباح بقيمة 614 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما قفزت أرباح الربع الثاني بنسبة 31% إلى نحو 397.2 مليون درهم مقابل 302.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة إيرادات 6.78 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع إيرادات بنحو 6.26 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وبنمو 8%..

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية بواقع 13 فلساً للسهم الواحد عن النصف الأول 2023.

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