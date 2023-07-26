«رأس الخيمة الوطني» يحقق أرباحاً نصفية قياسية بنمو 70.8 %

المصدر: (دبي- البيان )

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حقـق بنك رأس الخيمة الـوطني صافي ربح قياسياً فـي النصف الأول مـن عام 2023 مدفوعاً بالنمو المتنوع في الميزانية العمومية واستمرار زخم المبيعات وجودة الائتمان القوية.

وارتفـع صافي الربح بنسبة 70.8% ليصل إلى 900.8 مليون درهـم في النصف الأول من عام 2023، كما ارتفع صافي الربح للربع الأول إلى 450.5 مليونـاً بنسبة 46.6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، وهو ما يعكس أعلى صافي ربح للربع منذ عام 2015.

وبلغ صافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بعد التوزيعات للمودعين 1.6 مليار درهم.

وارتفع صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 9.3%.

وارتفع الدخل بنسبة 42% على أساس سنوي حيث أدت الزيادة المستمرة في حسابات التشغيل إلى ودائع منخفضة التكلفة بينما يستمر النمو المتنوع بشكل جيد فيما يخص الموجودات.

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