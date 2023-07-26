23.1 ملياراً فائض ميزانية الإمارات في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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نشرت وزارة المالية نتائج إحصاءات مالية حكومة الإمارات الأولية للربع الأول 2023، وكشفت أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 115.6 مليار درهم وقيمة النفقات الحكومية 92.5 مليار درهم، وبذلك يبلغ الفائض 23.1 مليار درهم.

وتوزعت قيمة الإيرادات على 63.5 مليار درهم إيرادات الضرائب، و3.9 مليارات درهم إيرادات المساهمات الاجتماعية، و48.2 مليار درهم الإيرادات الأخرى والتي تشمل دخل الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الأول من عام 2023 والبالغة 92.5 مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج بيان العمليات المالية خلال الربع الأول 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 23.2 مليار درهم، ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض مقياساً موجزاً يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضاً مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.

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