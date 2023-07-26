«سوميتومو» تدرس مشروعاً لتخزين الكربون في حقل غاز بالإمارات

المصدر: (طوكيو – رويترز)

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قالت سوميتومو اليابانية، أمس، إنها ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية ستدرسان مشروعاً لاستخلاص الكربون وتخزينه في حقل غاز بالإمارات.

تسعى اليابان التي تفتقر إلى موارد الطاقة لتقليل اعتماد اقتصادها على الوقود الأحفوري وتروّج لتقنياتها في مجال الطاقة الخضراء لدى الدول الخليجية في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة للتحول إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة.

وقالت سوميتومو في بيان، إن المشروع سيستخلص ثاني أكسيد الكربون من محطات الكهرباء والمصانع ومصادر الانبعاثات الأخرى في الشارقة والإمارات المجاورة لتخزينها في حقل غاز بري تابع لمؤسسة نفط الشارقة بسعة تتجاوز عدة مئات الملايين من الأطنان.

وأضاف البيان أن المؤسستان ستجريان دراسة جدوى مشتركة للمشروع المحتمل الذي قد يستخدم تقنية يابانية في استخلاص الكربون ونقله وتخزينه.

وقال هاجيمي موري العضو المنتدب لسوميتومو كورب الشرق الأوسط: «نعتقد في وجود إمكانات كبيرة لاستخلاص الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط لأنها تقنية أساسية لتحقيق تحول الطاقة».

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