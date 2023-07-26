«حديد الجزيرة» تستثمر 250 مليون درهم لإقامة مصنع درفلة بـ«كيزاد»

المصدر: أبوظبي- البيان

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شهدت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد مؤخراً، احتفالاً لشركة «حديد الجزيرة» لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع لدرفلة المقاطع الإنشائية المتوسطة يعد الأول من نوعه في المنطقة لتصنيع وإنتاج قضبان السكك الحديدية. ويغطي المصنع مساحة 210 آلاف متر مربع في كيزاد وطاقته الإنتاجية 450 ألف طن بتكلفة استثمارية 250 مليون درهم.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: «يعتبر مصنع الجزيرة إضافة كبيرة إلى منظومتنا وخطوة مهمة نحو تعظيم جودة وحجم مساهمة أبوظبي في الإنتاج الصناعي للدولة، ويدل على جهود كيزاد المتواصلة في تعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات».

وأضافت الشيخة أمل بنت سهيل سالم بهوان، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الجزيرة: «نتطلع إلى تأسيس قاعدة أعمالنا في أبوظبي والمساهمة في المشاريع الواعدة التي ستحدث نقلة نوعية كبيرة في المنطقة، كما نتطلع إلى المرحلة الثانية من المشروع المخطط تنفيذها في كيزاد».

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