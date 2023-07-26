اتفاق بين «مبادلة للطاقة» و«برتامينا» الإندونيسية للتعاون بـ«التقاط الكربون»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مبادلة للطاقة، شركة الطاقة الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و«برتامينا»، شركة الطاقة المتكاملة المملوكة للحكومة الإندونيسية، عن توقيع اتفاقية لاستكشاف فرص التعاون في مبادرات تحول قطاع الطاقة، والتي تركز بشكل أساسي على تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في إندونيسيا.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لإجراء دراسات مشتركة وبحث فرص التعاون في تطوير الأعمال المتعلقة بهذا المجال الاستراتيجي الذي يسهم في الحد من البصمة الكربونية.

وقال منصور محمد آل حامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «عندما أطلقنا في العام الماضي استراتيجيتنا الجديدة، حددنا وسائل وتطبيقات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه كواحد من الركائز الأساسية لتحقيق طموحاتنا بالتوسع في مجال الحلول المنخفضة الكربون. ولذا، فنحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع برتامينا لبحث فرص التعاون في هذا المجال، بما يتوافق مع التزامنا بتعزيز مساهمتنا ودورنا الفاعل في دعم جهود تحول قطاع الطاقة من خلال إزالة الكربون من عملياتنا».

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