«عمومية إي إس جي» تناقش تعديل سعر بيع حصة في «دبليو إف سي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تنظر الجمعية العمومية لشركة «إي إس جي» خلال اجتماعها (إلكترونياً) غداً تعديل سعر البيع لكامل حصة إحدى الشركات التابعة للمجموعة في شركة «دبليو إف سي هولدينغ»، التي تمثل 70% من رأس مال الشركة لصالح شركة «ريتش جلوبال سيرفيسيس هولدينغ 1 إس بي في ليميتيد» وإحدى شركاتها التابعة الموافق عليه مسبقاً.

وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أوضحت الشركة أنه سيتم خلال الاجتماع النظر في المصادقة على تصرفات الوكيل المخول بالتوقيع، كايد علي خرما.

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