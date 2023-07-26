«إشراق للضيافة» توقع اتفاقاً لإدارة فنادق بجورجيا

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «إشراق للضيافة»، ذراع إدارة الأصول وقسم الضيافة لمجموعة محمد وعبيد الملا، عن توقيع اتفاقية لإدارة الفنادق في جورجيا مع شركة «ريكان جروب»، وتعد هذه الخطوة بمثابة دعم لخطط «إشراق للضيافة» التوسعية. وتشمل الاتفاقية مهام إدارة وتشغيل الفندق الفاخر الجديد «كراون بلازا» في قلب مدينة باتومي في جورجيا.

ويوفر الفندق الجديد على ساحل شاطئ باتومي إطلالات بحرية، مع 150 غرفة، ومطعمين، ومرافق مخصصة للاجتماعات، كما يوفر نادياً للياقة البدنية، ومسبحاً عصرياً. وإضافة إلى ذلك، ستتولى «إشراق للضيافة» إدارة «باتومي فيو» للشقق الفندقية الذي يضم 240 غرفة فندقية فاخرة. وسيؤدي التعاون المثمر بين «إشراق للضيافة»، و«ريكان جروب» مع مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» المالكة للعلامة التجارية «كراون بلازا»، إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير العديد من فرص العمل الواعدة. وقد تم إقامة حفل توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنشآت الفندقية الجديدة داخل فندق «كراون بلازا جميرا» في دبي يوم 20 يوليو، بحضور عدد من كبار الزوار وأبرز الشخصيات المرموقة.

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