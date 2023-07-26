«راكز» تكرّم عملاء أمضوا معها سنوات طويلة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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كرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عدداً من أعضاء مجتمع أعمالها المميزين ممن امتدت علاقاتهم معها لأكثر من 5 و10 و15 سنة، حيث يمثل هذا الإنجاز دليلاً على مدى التزام «راكز» بدعم وتمكين الشركات العاملة لديها من أجل نموها المستدام في رحلة أعمالها لديها، ليتمكن كلا الطرفين من المضي قُدماً وسوياً نحو النجاح والتقدم.

وأوضح رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: أمضى عملاؤنا فترة طويلة من الزمن في «راكز» كأعضاء فاعلين في بيئة أعمالنا المزدهرة، وكان لهم الفضل في نجاح رحلتنا.

وأبدى العملاء مرونة عالية في ممارسة أعمالهم بتفانٍ أدى إلى نموها، ونقدر ثقتهم الغالية التي جعلت من «راكز» مركز أعمال يحفز على الازدهار، كما نولي تقديم الدعم المتواصل لعملائنا في رحلتهم لتعزيز أعمالهم أولوية قصوى، لافتاً إلى أن «راكز» أطلقت مبادرة تقديم عملات ذهبية لحوالي 620 عميلاً كعربون تقدير وتكريم لثقتهم وولائهم وإسهاماتهم المميزة في مجتمع أعمالها.

وقال بينويت هونارت، الرئيس التنفيذي لشركة «إلكترا»: «نفخر بكوننا أحد أعضاء أسرة «راكز» لأكثر من 15 عاماً، ونقدر فرص النمو التي أتاحتها لنا «راكز».

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