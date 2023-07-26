دبي للجودة تطلق الجائزة العالمية للتحسين المستمر في نسختها للعام 2023

المصدر: دبي- البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، أعلنت المجموعة الفرعية للتحسين المستمر التابعة لمجموعة دبي للجودة، عن الجائزة العالمية للتحسين المستمر، في نسختها الثالثة عشرة، وتهدف الجائزة إلى إبراز أفضل الممارسات المستدامة والتحسين المستمر، والاحتفاء بجهود المؤسسات الحكومية والخاصة في جميع المجالات من كافة أنحاء العالم نحو الاستدامة. وقد تم تمديد الموعد النهائي لاستلام استمارات الترشيح إلى 15 أغسطس.

وتحت شعار «دور التحسين المستمر في تحقيق الاستدامة»، تسلط الجائزة هذا العام الضوء على حلقة الوصل بين مبادرات التحسين المستمر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فتسعى الجائزة نحو تكريم وتقدير كافة المؤسسات التي ساهمت بشكل متميز في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال انتمائها لمنهج التحسين المستمر.

وتتضمن الجائزة عدة فئات لتكريم المنظمات المتميزة، والمتخصصة في مجالات محددة، وتشمل فئة أفضل الممارسات في الإدارة، وفئة الابتكار وكايزن، وفئة لين 6 سيجما، وفئة السعادة والمشاركة.

وقال المهندس مصطفى البلوشي، رئيس المجموعة الفرعية للتحسين المستمر التابعة لمجموعة دبي للجودة: تعكس الجائزة التزامنا نحو تعزيز ثقافة التميز والتحسين المستمر، بما يتماشى مع رؤية مجموعة دبي للجودة، من خلال تكريم المؤسسات والشركات في فئات مثل أفضل الممارسات في الإدارة، وكايزن والابتكار، ولين 6 سيجما، والسعادة».

وقالت سميرة محمد، مدير عام مجموعة دبي للجودة إن المجموعة تحرص على تعزيز ثقافة التميز من خلال جائزة التحسين المستمر العالمية، في نسختها الثالثة عشرة، تقديراً وتكريماً للمؤسسات المهتمة بتطبيق منهج وثقافة التحسين المستمر من كافة أنحاء العالم. هدفنا الرئيسي هو إعداد مستقبل أفضل للجيل القادم الذي يسعى نحو التميز. ونستقبل المشاركات من كافة المؤسسات المحلية والدولية من القطاعين الحكومي والخاص 2023».

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