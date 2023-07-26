ورشة عمل تعريفية بضريبة الشركات في عجمان بحضور 500 مشارك

المصدر: أبوظبي- البيان

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واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، من خلال عقد ورشة العمل التعريفية الثالثة بعنوان «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال» وذلك في إمارة عجمان، والتي حضرها أكثر من 500 ممثل عن الشركات والأعمال المعنية بالقانون الاتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال («قانون ضريبة الشركات») والذي يُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت أو تبدأ بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وعي الشركات

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: الحضور الواسع لممثلي الشركات والأعمال في ورش العمل التي نظمتها الهيئة حتى الآن بما في ذلك الورشة في عجمان، وقبلها في أبوظبي ودبي، يؤكد وعي الشركات والأعمال وحرصهم على الامتثال لمتطلبات قانون ضريبة الشركات في الوقت المحدد، ويعكس ثقتهم بإجراءات الهيئة ووسائل الدعم المعرفي التي تقدمها باستمرار للتوعية بالضرائب وتنفيذها من خلال إجراءات مرنة وواضحة وسهلة«، مشيرًا إلى»أن الهيئة أطلقت حملة تعريفية شاملة باللغتين العربية والإنجليزية تستمر على مدار العام الجاري لتعزيز الوعي المعرفي بضريبة الشركات وجميع الجوانب التشريعية الخاصة بها، كونها تطبق على الشركات والأعمال المستهدفة للمرة الأولى».

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