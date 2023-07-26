«عزيزي» تنجز %31 من إنشاءات مشروع «بيرل» بالفرجان

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة عزيزي إنجاز أعمال الإنشاءات بنسبة 31% في مشروعها «بيرل» الذي أطلقته أخيراً بالفرجان، ومنذ إطلاقه قبل خمسة أشهر فقط، وتحديداً في فبراير الماضي، تمكنت الشركة من بيع ما يزيد على 70% من الوحدات فيه، حيث يتألف من 192 استوديو و54 شقة بغرفة واحدة و14 شقة بغرفتين.

واكتملت أعمال هيكل بنسبة 86%، وأعمال الطابوق 75%، والتكسية الداخلية 32% وتمت زيادة إجمالي القوى العاملة إلى 347 عاملاً، استعداداً لتسليم المشروع في الربع الأول 2024.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «بعد الإعلان عن المبيعات السريعة لوحدات المشروع، يسعدنا الكشف عن التقدم السريع في أعمال البناء حتى الآن. وتمكن المقاول من تلبية وتجاوز معاييرنا الصارمة لمراقبة الجودة، لضمان تسليم المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له».

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