«الدار» تزيد استثماراتها في أصول التجزئة إلى مليار درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «الدار العقارية» عزمها استثمار 500 مليون درهم، لتجديد اثنين من أبرز مراكز التسوق التابعة لها، وهما الجيمي مول في العين، والحمرا مول في رأس الخيمة، ويرفع هذا الاستثمار من استثمارات «الدار» إلى مليار درهم.

ويأتي الإعلان عن الاستثمار الجديد في أعقاب الإنجاز الناجح لخطة تجديد ياس مول، بقيمة 500 مليون درهم، والتي تم الإعلان عنها في عام 2021، وأثمرت عن تحول ملحوظ في تجربة العملاء، بالإضافة إلى تحسين الأداء التشغيلي والمالي، وستستفيد الشركة من قدراتها الكبيرة، وخبرتها في إدارة أصولها النشطة لتكرار الأداء المتفوق، الذي يشهده ياس مول، من خلال تعزيز صافي الدخل التشغيلي والأداء التشغيلي، بما ينعكس إيجاباً على قيمة أصول الجيمي مول، والحمرا مول. ووافقت الشركة على خطة تجديد الجيمي مول لزيادة المساحة القابلة للتأجير 20 % لتبلغ 91,000 متر مربع. ومن المتوقع استكمال أعمال التجديد بحلول الربع الأول 2025.

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