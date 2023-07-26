أرباح «الصير مارين» النصفية تقفز 92.5 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023 للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، محققة إجمالي صافي أرباح الشركة 74 مليون درهم بزيادة 92.5% على أساس سنوي بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، كما ارتفعت عوائد العمليات التشغيلية بنسبة 134.7% على أساس سنوي مسجلة 53 مليون درهم. وسجلت الشركة إيرادات 564 مليون درهم في النصف الأول بنمو 18.9%.

وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية إلا أن الشركة سجلت انخفاضاً في الأرباح بخسارة صافية بقيمة 750 مليون درهم، ويعود السبب في ذلك أساساً إلى الخسارة في قيمة الاستثمارات (784 مليون درهم) نتيجة تقييمها بناءً على أسعار السوق الحالية مما يعكس تأثير التقلبات الاقتصادية الأخيرة على أسواق الأسهم.

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