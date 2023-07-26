مؤشر سوق دبي يستعيد مستوى 4000 نقطة مجدداً

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي أمس، وزاد بنسبة 0.53% أو ما يعادل 21.03 نقطة، بدعم رئيسي من الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقار والصناعة، ويستعيد مستوى 4000 نقطة مجدداً ويغلق عند 4014.86 نقطة.

وتصدر سهما «الخليج للملاحة» و«المشرق» ارتفاعات 18 شركة بسوق دبي، وارتفعا 4.1% و2.85% على التوالي، في حين استحوذ سهم «دبي الإسلامي» على سيولة جاوزت 130.5 مليون درهم، بنسبة 27% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 484.18 مليون درهم.

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.68 مليار درهم بختام جلسة أمس، توزعت بين 1.19 مليار درهم في سوق أبوظبي و484.18 مليون درهم في سوق دبي.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 681.07 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 684.28 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، بزيادة لامست 3.2 مليارات درهم.

وسجل السوقان إجمالي 22.4 ألف صفقة شملت 643.87 مليون سهم، وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 271.74 مليون سهم في سوق دبي و372.13 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي بختام جلسة أمس محافظة عدد من الأسهم القيادية على نشاطها في قيادة السوق، بمقدمتها سهم «دبي الإسلامي» الذي صعد بنسبة 1.75%، والإمارات دبي الوطني 0.3%، وزاد بنك السلام- البحرين 10.3%، والإمارات للمرطبات 2.8%، و«سوق دبي المالي» 1.86%.

كما ارتفع سهم «الأنصاري» 0.84% سهم «ديوا» 0.37% وسهم «أرامكس» 0.33% وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.30%، و«ديار» 0.13%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9727.47 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.13%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 202.4 مليون درهم، تلاه «البنك العربي المتحد» جاذباً 135.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 110.75 ملايين درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أدنوك للحفر 2.8%، وأبوظبي الإسلامي 2.5%، ومجموعة أرام 2.4%، وبنك رأس الخيمة الوطني 2.16%، ودانة غاز 1.74%.

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