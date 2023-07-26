«إل جي» تنجز تركيب شاشتين جداريتين في برج الماس

المصدر: (دبي – البيان)

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أكملت إل جي الكترونيكس أخيراً تركيب شاشات إعلانات الفيديو الجدارية الحديثة في برج الماس في دبي، حيث يعد هذا التعاون المهم بين «إل جي» ومركز دبي للسلع المتعددة شهادة على التزام إل جي بتطوير صناعة اللافتات الرقمية في ناطحة السحاب بما يعزز تجربة الزائر. وشاشتا الفيديو المثبتتان في برج الماس الأولى بمقاس 55 بوصة و500 شمعة في المتر المربع FHD 0.44 ملم نوع Even Bezel Video Wall والثانية بمقاس 49 بوصة و500 شمعة في المتر المربع FHD نوع Slim Bezel Video Wall، وكلاهما يوفران جودة صورة وألواناً نابضة بالحياة . يأتي كلا الطرازين بحواف رفيعة للغاية وتصميم سلس.

وتأتي الشاشتان بزوايا عرض عالية وعريضة، بينما توفران أداءً عالياً وقابلية للتوسع لعرض شامل. ويأتي الطراز الأكبر حجماً بمقاس 55 بوصة مزوداً بخيارات معايرة ذكية ولوحة غير متوهجة بهيكل قائمة سهل الاستخدام. بينما يأتي الطراز الثاني بمقاس 49 بوصة ومزوداً بتعديلات سلسة لتوازن الألوان واللون الأبيض وواجهة سهلة الاستخدام لتجربة مستخدم أفضل.

وقال جينيونغ يانغ - رئيس فريق قسم عرض المعلومات في «إل جي الخليج»: «متحمسون جداً للتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة والمساهمة في تعزيز سمعته المتنامية كمركز محلي للابتكار والتطور».

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