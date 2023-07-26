الإمارات تستعرض نموذجها التنموي وفرص الشراكات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد الوفد الحكومي الإماراتي الذي شارك في «منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى 2023» في نيويورك، أهمية دور الشراكات في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً لعام 2030، فيما استعرض الوفد النموذج التنموي الإماراتي الريادي القائم على تعزيز التعاون الدولي من أجل تسريع تحقيق الأهداف التنموية العالمية واستدامة النمو، وتم استعراض نموذج الإمارات التنموي وفرص الشراكات العالمية.

واختتم الوفد الحكومي الإماراتي مشاركته المكثفة بعد حضور 24 ندوة وعقد 31 لقاءً ثنائياً وحضور 6 مراجعات وطنية طوعية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة»، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في الفترة من 10 إلى 19 يوليو الحالي، في مدينة نيويورك، بحضور أكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم.

ونظم الوفد جلسات حوارية موسعة مع قيادات من الأمم المتحدة وبرامجها ومنظماتها ومسؤولين دوليين وخبراء ومختصين ومؤسسات عالمية معنية بأهداف التنمية المستدامة، وسلط الضوء على ما حققته الإمارات مع انتصاف المدة المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 عالمياً، وما تقدمه من برامج ومشاريع ومبادرات للتبادل المعرفي والتمويل التنموي وبناء القدرات وتمكين المجتمعات.

وعرض الوفد تجربة دولة الإمارات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وتعزيز شراكاتها الدولية من أجل مستقبل مستدام للمجتمعات والدول، كما وجه دعوة للوفود المشاركة في المنتدى لحضور الفعاليات العالمية التي تنظمها دولة الإمارات تباعاً؛ ومنها مؤتمر الأطراف (كوب 28) و«القمة العالمية للحكومات 2024».

كما التقى الوفد إريك آدامز عمدة مدينة نيويورك، وناقش معه فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال استدامة المدن والمجتمعات الحضرية وتفعيل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعقد الوفد لقاءً مع سيليون هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي، لبحث آليات تعزيز العمل المناخي العالمي من خلال التبادل المعرفي الحكومي والتعرف على أفضل ممارسات الاستدامة بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28).

وضمن أعمال المنتدى، شارك الوفد في اجتماع مشترك حول دور ميثاق الطاقة في تعزيز تحول عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة حول العالم إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات المضيفة. ولبى الفريق الإماراتي دعوات وفدي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لحضور المراجعات الوطنية الطوعية لمستويات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن المنتدى.

وتزامنت أنشطة الوفد الحكومي الإماراتي مع عرض شاشة ناسداك العملاقة في ميدان «تايم سكوير» الشهير في نيويورك، الذي يزوره أكثر من 50 مليون شخص سنوياً، أبرز منجزات «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي وصل أثر برامجها الإنسانية إلى 100 دولة عام 2022، و«برنامج التبادل المعرفي الحكومي» لدولة الإمارات الذي أنجز أكثر من 30 مليون ساعة عمل وتدريب منذ انطلاقه عام 2018.

نموذج

وأكد عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تضع النموذج الرائد لحكومتها، في متناول الجميع حول العالم وهي حريصة برؤية القيادة الرشيدة على مشاركة نموذجها التنموي الناجح مع الدول والحكومات، من خلال التبادل المعرفي الحكومي وغيره من البرامج والمبادرات الريادية الداعمة لتحديث المنظومات الحكومية وتعزيز التحولات التنموية الإيجابية القائمة على مبادئ الابتكار والاستباقية وتصميم المستقبل وتطوير النظم والتشريعات التي تضمن استدامة التنمية وتنوع محركاتها.

وقال: «إن الحصيلة المثمرة لمشاركة الوفد الحكومي الإماراتي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الاستدامة لعام 2023، جاءت نتيجة لحرص الوفد طيلة أيام المنتدى على استكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة من أجل تسريع مسارات التنمية المستدامة، ومشاركة خبرات حكومة الإمارات في تبني التشريعات المعاصرة وتحديث السياسات والأنظمة في إطار العمل على تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071».

حلول

وقال ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف (كوب 28): «الإمارات حريصة في مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي تنظمه بين 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر، على إشراك الجميع في تقديم حلول عملية نوعية لمواجهة تغير المناخ واستدامة التنمية وتعزيز العمل المناخي العالمي».

وقالت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): «شكل المنتدى منصة لعرض النموذج الإماراتي في دعم تحول الطاقة عالمياً وتعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة، خصوصاً في المجتمعات الهشة مناخياً». وقال محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «أسهم حضور صندوق أبوظبي للتنمية في أعمال المنتدى ضمن وفد حكومة الإمارات في تعزيز شراكاتنا العالمية، وسلط الضوء على الجهود التنموية الممتدة لدولة الإمارات منذ عقود لتمكين الاقتصادات النامية».

وقال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «عرضنا ضمن وفد الدولة إلى منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى 2023 الأثر الإيجابي الشامل للمبادرات الهادفة لتمكين المجتمعات وبناء المستقبل المستدام وريادته، بالتركيز على التعليم والصحة والابتكار المستمر. وكانت مشاركتنا مثمرة في فتح آفاق جديدة لشراكاتنا الممتدة مع الجهات الحكومية والمحلية في المجتمعات التي تدعمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في أكثر من 100 دولة».

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