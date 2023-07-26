«دانة غاز» تنضم إلى مبادرة الحد من انبعاثات الميثان

المصدر: (الشارقة - البيان)

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انضمت شركة «دانة غاز» للمبادرة الهادفة إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان. وبذلك تصبح دانة غاز المنتج العشرين الذي يلتزم بتحقيق انبعاثات غاز الميثان من أصول النفط والغاز التشغيلية تقترب من الصفر بحلول 2030. وتؤسس المبادرة التي تهدف إلى تحقيق انبعاثات صفرية من غاز الميثان نهجاً شاملاً يتعامل مع انبعاثات الميثان بذات الجدية التي تتعامل بها صناعة النفط والغاز مع إجراءات السلامة.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: « قطعنا خطوات كبيرة في معالجة كفاءة الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك تحقيق انخفاض بنسبة 47% في معدلات حرق الغاز منذ عام 2019.

كان هناك نقص تاريخي في البيانات المتعلقه بانبعاثات الميثان عبر المجموعة، والتي بدأت في التحسن مع التركيز بشكل أكبر على هذا المجال، مثل برامج الكشف عن التسريبات وإصلاحها، وقياسات أكثر صرامة للغازات المتسربة ومراقبتها. ولقد رصدنا أرقام انبعاثات غاز الميثان لأول مرة في تقرير الاستدامة لعام 2022».

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