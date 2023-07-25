«دوبيزل» تخاطب «سيتي غروب» و«HSBC» لترتيب الطرح العام الأولي

المصدر: دبي - بلومبرغ

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تعمل «دوبيزل غروب»، التي تدير مواقع الإعلانات المبوبة في الإمارات، مع «سيتي غروب» و«إتش إس بي سي هولدينغز» على طرحها العام الأولي المحتمل.

وبحسب أشخاص مطلعين على الأحدث، ربما يكون الإدراج هذا العام أو العام المقبل.

قال الأشخاص إن تفاصيل الاكتتاب، مثل الحجم والجدول الزمني، لا تزال قيد المناقشة، كما أنها تتغير. وأشاروا إلى أن بنوكاً أخرى قد تنضم إلى الطرح في وقت لاحق.

ورفض ممثلو «دوبيزل» و«سيتي غروب» و«إتش إس بي سي» التعليق على الأمر.

نشرت «بلومبرغ نيوز» في مارس أن الشركة تعمل أيضاً مع «روتشيلد آند كو» (Rothschild & Co) بشأن إدراج محتمل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «دوبيزل» أصبحت «يونيكورن» (أي تتخطى قيمتها مليار دولار) في 2020، وتوظف الآن أكثر من 5500 شخص في 10 دول، بينما تستقبل منصاتها أكثر من 167 مليون زيارة شهرياً، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

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