1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 463 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم منها 48 مبايعة للأراضي بقيمة 359.37 مليون درهم و415 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 871.9 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 205.78 مليون درهم منها 15 رهنا للأراضي بقيمة 33.83 مليون درهم و88 رهنا للفلل والشقق بقيمة 171.95 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 34 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 20 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 88 هبة بقيمة 65.19 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 34.68 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 9.42 مليون درهم.



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