طيران الإمارات ترحب بـ«إير كندا» في المبنى 3 بمطار دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «إير كندا» و«طيران الإمارات» عن تطور إيجابي كبير في خدمة العملاء بموجب الشراكة الاستراتيجية بينهما، وذلك مع نقل عمليات إير كندا إلى المبنى 3 في مطار دبي الدولي اعتباراً من 26 يوليو. وسيؤدي تشغيل عمليات الناقلتين، عبر واحدة من المحطات الرئيسية في العالم، إلى تحسين تجربة الاتصال للعملاء بشكل كبير وإبراز فوائد الشراكة بينهما التي انطلقت في نوفمبر 2022. وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: يسرنا أن نستقبل رحلات إير كندا في المبنى 3 الخاص بطيران الإمارات

ما سيوفر اتصالاً سلساً لعملائها المسافرين عبر دبي إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوطنا العالمية. كما نأمل أن يستمتع عملاء إير كندا بمرافقنا الحديثة لانتقال من دون تلامس عند مغادرتهم، وكذلك عبر النقاط الأخرى في المبنى 3، مثل صالات درجة الأعمال.

تخطيط

ونتطلع إلى مزيد من العمل مع إير كندا لتوفير تجربة سفر أفضل وتقديم اتصال أكثر ملاءمة للمسافرين. وأعرب مارك غالاردو، نائب الرئيس التنفيذي للشبكات وتخطيط الإيرادات في إير كندا، عن خالص الشكر والتقدير لطيران الإمارات ومطار دبي على تسهيل هذه الخطوة، التي ستفيد جميع العملاء بشكل كبير.

وقال: نقل عملياتنا إلى المبنى 3 بمطار دبي الدولي حدث مهم يؤكد أهمية شراكتنا الاستراتيجية مع طيران الإمارات، وأهمية رحلاتنا بين الإمارات العربية المتحدة وكندا. وبالإضافة إلى استفادة عملائنا من سهولة الاتصال إلى وجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، من خلال طيران الإمارات، شركائنا في الرمز وفي برنامج المسافر الدائم، فإنهم سيستمتعون أيضاً بتجربة انتقال سلس عبر مطار دبي.

تاريخ

ورحب ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار دبي الدولي بالخطوة الجديدة. وقال: «بالإضافة إلى تاريخ طويل من الشراكة، يربط مطارات دبي وإير كندا هدف مشترك يتمثل في تقديم خدمة استثنائية باستمرار وتجاوز رضا العملاء. المبنى 3 منشأة ذات مستوى عالٍ، مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمسافرين العصريين، مع نقاط اتصال بيومترية، ومناطق انتظار فسيحة ومريحة، ومجموعة متنوعة من مرافق تناول الطعام والتسوق. وسوف يؤدي هذا النقل إلى تسهيل عمليات إير كندا، ومواصلة تحسين كفاءة مطارنا وتجربة السفر بشكل عام».

ومن المقرر أن تصل أولى رحلات إير كندا إلى المبنى 3 في 26 يوليو، كما تقلع أول رحلة للناقلة انطلاقاً من المبنى ذاته إلى تورنتو في 27 يوليو. وستتوفر كاونترات خاصة لإنهاء إجراءات السفر وتسليم حقائب ركاب إير كندا درجة «سيغنتشر» في منطقة إجراءات ركاب طيران الإمارات في الدرجتين الأولى والأعمال، في حين سينهي ركاب الدرجتين السياحية والسياحية الممتازة إجراءاتهم في المدخل الرئيسي بقسم المغادرين في المبنى 3.

برنامج

كما سيتمكن ركاب درجة سيغنتشر والركاب المؤهلون من أعضاء إيروبلان (50 ألفاً وما فوق) من دخول صالة طيران الإمارات لركاب درجة الأعمال في المبنى 3. وكانت إير كندا وطيران الإمارات قد وسعتا منذ نوفمبر 2022 شراكة الرمز بينهما لتشمل 42 مساراً، وعززتا اتفاقية الإنترلاين، وأقامتا شراكة بين برنامجي الولاء لإتاحة المجال أمام العملاء لكسب واستبدال النقاط. كما عززتا التعاون في مجال الشحن. وطورت إير كندا أيضاً شراكة مع فلاي دبي، شقيقة طيران الإمارات. وأطلقت طيران الإمارات خدمتها اليومية بطائرة بوينج 777 بين مونتريال ودبي في يوليو الجاري، والتي تعزز جدولها اليومي الموسع لطائرة إيرباص A380 بين تورنتو ودبي. وستطلق إير كندا خدمتها الجديدة من دون توقف، وبمعدل أربع رحلات أسبوعياً بين فانكوفر ودبي في 30 أكتوبر 2023، بطائرة بوينج 787 دريملاينر، ما سيعزز خدمتها اليومية بين تورنتو ودبي. ويمكن لأعضاء برنامجي الولاء «إيروبلان Aeroplan» و«سكاي واردز طيران الإمارات» جمع النقاط واستبدالها عند السفر مع إير كندا أو طيران الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز