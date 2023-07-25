«كورفيس» تفتتح مقرها في مركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «كورفيس» افتتاح مقرها «كورفيس جيو بولس» بمركز دبي للسلع المتعددة، والذي يعتبر حضوراً فعلياً للشركة في دولة الإمارات.

ويرتكز عمل الشركة على 3 مجموعات رئيسية: الاتصالات الاستراتيجية، والحلول الجيوسياسية، وذكاء السوق والامتثال، وذلك عبر دمج هذه المجالات المتخصصة بسلاسة. وتوفر الشركة للعملاء ميزة غير مسبوقة في التنقل في المشهد المالي والتنظيمي، وتأمين الوصول إلى أسواق رأس المال، وتعزيز الاتصالات الشفافة. وقال مات جيه المدير التنفيذي للشركة: «قدراتنا ونطاق وصولنا، الذي يشمل دولة الإمارات ومنطقة الخليج، يمكن العملاء من التعامل بسلاسة مع الأمور المالية، وتشكيل النتائج بشكل استراتيجي في الأسواق ذات الأهمية القصوى». ويضم فريق القيادة في مركز دبي للسلع المتعددة خبرات متنوعة لتعزيز مكانة الشركة في السوق: ويشمل: غريس فينسترميكر، الشريك الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يتميز بالتحليلات العميقة لقطاعي الطاقة والسلع. وأوزكان يلماز، المدير المالي، الذي يتمتع بخلفية واسعة في الأعمال المصرفية وتجارة الطاقة، والذي يضيف رؤية وخبرة قيمة للمساعي المالية نيابة عن كل من الشركة وعملائها. وتمتلك الشركة مقرات في واشنطن، وهو المقر الرئيسي، إلى جانب مقر في جنيف وبروكسل والرياض، وتتمتع بإمكانيات واسعة ومعاملات مالية هائلة.

وقال فينسترميكر: «نمتلك الآن مقراً في مركز دبي للسلع، كما تتمتع «كورفيس» بخبرة وتجربة وموارد لا مثيل لها تخدم عملائنا في مناخ جيوسياسي دائم التطور، ونتطلع لتوسيع الشراكات مع الشركات العاملة في دولة الإمارات وعالمياً».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز