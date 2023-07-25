549.4 مليون درهم التصرفات العقارية بـ"الوسطى والشرقية" خلال النصف الأول 2023

المصدر: وام

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كشف التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن إمارة الشارقة، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة مؤخراً، عن إزدهار كبير في هذا القطاع خارج مدينة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ وصل حجم التداول النقدي في المنطقتين الوسطى والشرقية 549.4 مليون درهم، من خلال فروع الدائرة الأربعة في "الوسطى"، ومدن خورفكان، ودبا الحصن، وكلباء.

وعلى صعيد عدد المعاملات العقارية المنفذة في الفروع المذكورة للفترة ذاتها فقد بلغ 14 ألفا و195 معاملة وبما يمثل 34.8% من إجمالي المعاملات المنفذة في الإمارة، في حين بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 15.1 مليون قدم مربع.

وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في الشارقة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن القطاع العقاري يشهد حركة نمو مزدهرة في مختلف مدن ومناطق الإمارة بفضل حزم الحوافز والتسهيلات الكبيرة التي تحرص حكومة الشارقة على تقديمها وتوفيرها للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة في المنطقتين الشرقية والوسطى والمشاريع التنموية الكبرى التي نفذتها الحكومة في هاتين المنطقتين خلال السنوات الماضية، بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة ، والتي شملت مشاريع الطرق، والبنية التحتية، والفنادق والمنتجعات السياحية والتراثية والبيئة، وهو ما انعكس إيجاباً على ازدهار ونمو وتطور حركة التداولات العقارية فيهما خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح المنصوري أن حجم التداول في الفروع الأربعة شكل 4.1% من مجمل حجم التداول في القطاع العقاري في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى 231 مليون درهم، بينما بلغ 185.4 مليون درهم في مدينة خورفكان، و 120 مليون درهم في مدينة كلباء، ونحو 13 مليون درهم في مدينة دبا الحصن.

ووصل عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 197 معاملة جرت في 32 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 173 مليون درهم، واستحوذت المدينة القاسمية على الجزء الأكبر منها بواقع 85 معاملة بنسبة وصلت إلى 43.1% من مجمل معاملات البيع، تلتها منطقة الثمامة بـ 15 معاملة، ثم منطقتي طوى حمدة والبليدة بـ 10 معاملات لكل منهما.

وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 98 معاملة جرت في 21 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 54.1 مليون درهم، 21 معاملة منها سجلت في المنطقة الصناعية بنسبة 21.4% من مجمل معاملات البيع في المدينة، تلتها منطقة صناعية كلباء بـ 18 معاملة، ثم منطقة الساف بـ 11 معاملة.

ووصل عدد المعاملات في مدينة خورفكان إلى 84 معاملة في 24 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 67.5 مليون درهم، منها 12 معاملة في منطقة المديفي بنسبة 14.3% من مجمل معاملات البيع في المدينة، تلتها منطقة الحراي التجارية بـ 10 معاملات ثم منطقتي الحراي الصناعية و"البردي2" بـ9 معاملات لكل منهما.

وتوزعت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن على 3 مناطق تمت من خلال 14 معاملة بقيمة 9 مليون درهم، جرت 57.1% منها في منطقة حي الشمالي بواقع 8 معاملات.

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