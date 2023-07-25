بيع فيلا تحت الإنشاء بقيمة 90.1 مليون درهم في تلال الغاف بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد السوق العقاري بدبي أمس بيع فيلا تحت الإنشاء بقيمة 90.19 مليون درهم في حي «لاناي آيلاند» في مشروع تلال الغاف التابع لشركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بلغت المساحة الكلية للأرض نحو 25,869 ألف قدم مربع، فيما يبلغ متوسط سعر القدم 3,486 درهم.

وكانت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة قد أطلقت مشروع حي «لاناي آيلاند» في أكتوبر من العام الماضي، وتتضمن المرحلة الأولى منه 13 فيلا ضخمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز