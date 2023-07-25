«إلينغتون العقارية» و«دتكو» تتعاونان لتطوير مشاريع سكنية راقية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تتعاون «إلينغتون العقارية»، شركة التطوير العقاري، التي تركز على جماليات التصميم في دبي؛ مع «دتكو» (Dutco)، المجموعة المتخصصة في مجال العقارات والبناء والضيافة والتجارة والطاقة؛ لتطوير العديد من المشاريع السكنية المميزة في عدد من المجتمعات الرئيسية بدبي تحت العلامة التجارية «دتكو إلينغتون» (Dutco Ellington).

وفي المرحلة الأولى من التعاون ستطلق «دتكو إلينغتون» مشروعين جديدين على الواجهة البحرية لدبي؛ مما يوفر مشاريع تطويرية متقنة، وأنماط حياة فائقة الجودة للمزيد من المجتمعات في الإمارة.

وقال طارق باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «دتكو»: «نتطلع إلى التعاون مع «إلينغتون العقارية» لتطوير مشاريع سكنية متميزة في دبي، ويعتبر هذا التعاون خطوة طبيعية تجسد التزام «دتكو» طويل الأمد بأرقى المعايير في مختلف أعمالها وخدماتها. ولعل توسعنا في مجال التطوير العقاري يعزى إلى خبرتنا الواسعة بهذا المجال وذراعنا الإنشائية رفيعة المستوى، التي تشتهر بجودتها الفائقة والتزامها بمواعيد التسليم».

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة «إلينغتون العقارية»: «توفر «دتكو» باقة من الخبرات والتجارب المهمة لمشاريعنا التعاونية. ومن خلال التزامنا المشترك بعامل الجودة سنواصل ترك بصمة مؤثرة في المشهد العقاري بدبي، ونحن متحمسون لإطلاق مشاريع جديدة في الإمارة، باتباع النهج ذاته ضماناً لاستمرار «إلينغتون العقارية» بالنمو والازدهار».

ويندرج هذا التعاون ضمن استراتيجية «إلينغتون العقارية» لبدء حقبة جديدة من التوسع، فيما تقوم الشركة بتعزيز محفظتها من المشاريع التطويرية في الإمارة، وستوظف الشركة فلسفتها وخبرتها المتميزة، والتي تركز على جماليات التصميم لتطوير المزيد من المشاريع الأكبر حجماً. وتمتلك «إلينغتون العقارية» محفظة متنوعة من المشاريع المهمة الحائزة الجوائز، بما في ذلك إلينغتون بيتش هاوس وأوشن هاوس في نخلة جميرا، وذا كيسايد وذا كريستمارك في الخليج التجاري، ومشروع دي تي 1 (DT1) في وسط مدينة دبي، ومن بين المشاريع الأخرى الرائدة للشركة: «إلينغتون هاوس في دبي هيلز إستيت، وبلغرافيا 1 وبلغرافيا 2، وبلغرافيا سكوير، وبلغرافيا هايتس 1، وإيتون بليس، وسومرست ميوز، وهارينجتون هاوس وتقع جميعها في قرية جميرا الدائرية، إضافة إلى وويلتون تيراسز، وويلتون بارك ريزيدنسز».

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