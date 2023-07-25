«فورس بوينت» تطلق مركز بيانات جديداً في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «فورس بوينت»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال حلول الأمن الإلكتروني، عن تعاونها مع شركة «أمازون ويب سيرفسز» (AWS) لافتتاح مركز بيانات جديد في دبي. وتندرج هذه الخطوة في إطار جهودها المتواصلة لتوسيع خدمات «فورس بوينت ون»، منصة الوصول الآمن القائمة على البيانات في منطقة الشرق الأوسط.

وتركز منهجية خدمة الوصول الآمن القائمة على البيانات لدى "فورس بوينت" على تقديم حلول أمنية فعالة على السحابة، وحلول اتصال تؤمن حماية شاملة للبيانات، ويمكن للشركات في جميع أنحاء العالم اعتماد إحدى منصات خدمة الوصول الآمن، مثل «فورس بوينت ون»، لتسهيل تحولها من منتجات الحلول الأمنية التقليدية إلى الحلول الأمنية على السحابة.

ويلعب مركز بيانات «فورس بوينت» الجديد في الإمارات دوراً محورياً في توفير الوصول إلى خدمات سحابية، تمتاز بقابلية التطوير والمرونة وسهولة الوصول، ما يضمن تسريع عملية التحول الرقمي في المنطقة وتعزيز اعتماد الشركات تقنيات السحابة الذكية. كما يعكس هذا التوسع التزام «فورس بوينت» بدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الأمن في المنطقة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات.

ويلتزم فريق شركة أمازون ويب سيرفسز، التي فتحت أبوابها في الإمارات العام الماضي، بنشر التقنيات السحابية الأكثر تقدماً وتحقيق أعلى مستويات الأمان، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في الإمارات، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في أبريل 2022 إلى 19.4% خلال السنوات العشر القادمة. كما ترمي إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات بصفتها مركزاً بارزاً للاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم. وتحرص الشركة على استخدام بنية تحتية تقنية متقدمة لتعزيز إمكاناتها في الخدمات السحابية ومواصلة دعم الشركات، مثل فورس بوينت، لتسريع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة، ما يدعم مواصلة جهود التنمية والتنويع الاقتصادي المستدام.

وقال سامر ضيا، نائب الرئيس لشؤون المبيعات في الأسواق الناشئة لدى «فورس بوينت»: «نلتزم بتوفير حلول الأمن السحابي الرائدة في القطاع لمواكبة جميع متطلبات العملاء والشركاء من المؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارات والمنطقة، وذلك لتوفير تجربة مستخدم نهائي فائقة وعالية الأداء وسريعة الاستجابة، ما يتيح لعملائنا تحفيز نمو أعمالهم وتطويرها. ويمكن اليوم لعملائنا وشركائنا اعتماد منصة فورس بوينت ون، لبدء تحولهم نحو تطبيق نموذج أمان الثقة الصفرية من خلال تقييد الوصول إلى الويب والتطبيقات السحابية والخاصة، إلى جانب التحكم المستمر في البيانات».

وتساعد منصة «فورس بوينت ون» الشركات على حماية موظفيها العاملين بنظام القوى العاملة الهجينة، الأمر الذي يكتسب أهمية متزايدة في استقطاب أفضل المواهب في المنطقة والحفاظ عليها. كما تتيح المنصة للشركات تحقيق وتيرة إنتاجية أسرع وأكثر أماناً من أي مكان، وتوفر لها فرصة تطوير بنيتها التحتية القديمة والمتباينة ومراقبة الامتثال بشكل دائم. وتوفر المنصة حلاً أمنياً استراتيجياً يدعم التحول الذي تشهده المنطقة اليوم نحو الأسواق المنظمة المتنامية وبيئات العمل العصرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز